HS-gallup: Kansan niukka enemmistö peruisi aktiivimallin

Hieman yli puolet suomalaisista luopuisi vuoden alussa voimaan tulleesta työttömyysturvan aktiivimallista, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä.

Vastaajista 53 prosenttia luopuisi mallista ja joka neljäs vaatii sen kumoamista ehdottomasti.

Aktiivimallilla riittää kuitenkin myös tukijoita. 42 prosenttia vastaajista pitäisi aktiivimallin voimassa. Silti vain yksi kymmenestä vastaajasta on ehdottomasti sitä mieltä, ettei aktiivimallia pidä peruuttaa.

Mielipide-ero opposition ja hallituksen kannattajien välillä on aktiivimallin suhteen jyrkkä.

Kantar TNS haastatteli huhtikuussa noin tuhat ihmistä. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Pk-yrittäjätkin nihkeinä

Yle puolestaan kertoo, että uuden Yrittäjägallupin mukaan pienet ja keskisuuret yrittäjät suhtautuvat työttömien aktiivimalliin varsin nuivasti. Suomen Yrittäjien teettämässä gallupissa jopa 80 prosenttia vastasi kielteisesti, kun heiltä kysyttiin, onko aktiivimallista ollut hyötyä vastaajan yritykselle.

Samaan kysymykseen 15 prosenttia vastasi, ettei osaa sanoa. Vastaajista 91 prosenttia sanoi, ettei yritys ollut saanut mallin myötä yhtään työntekijää. Viisi prosenttia yrityksistä ei osannut vastata kysymykseen.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi silti Ylelle, ettei aktiivimalli ole kuitenkaan ollut täysin turha.

– Aktiivimallilla ei ole ollut merkitystä valtaosalle yrityksiä, mutta joillekin sillä on ollut kuitenkin merkitystä. Yrittäjägallupin perusteella se on vaikuttanut yli 10 000 työpaikan syntymiseen. Tämä ei ole merkityksetön määrä, Pentikäinen sanoo.

Kantar TNS:n tekemään gallupiin vastasi yhteensä 1 055 pk-yritysten edustajaa huhtikuun lopulla. Tuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT

