HS-gallup: SDP säilyttänyt paikkansa suosituimpana puolueena

Suurin oppositiopuolue SDP on pitänyt kärkipaikkansa Helsingin Sanomien tuoreimmassa gallupissa. Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, saisi SDP 21,2 prosenttia äänistä. Toiseksi eniten ääniä saisi kokoomus, jota äänestäisi 20,5 prosenttia.

Kolmanneksi suosituin puolue on edelleen keskusta 15,7 prosentin kannatuksella. Neljättä sijaa pitää hallussaan vihreät 14,2 prosentin kannatuksella.

SDP kiri kokoomuksen ohi HS:n edellisessä gallupissa. Vielä maaliskuun gallupissa kärkipaikkaa piti kokoomus.

Tuoreimman gallupin toteutti Kantar TNS huhti-toukokuussa. Kyselyyn vastasi reilut 2 400 ihmistä. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

