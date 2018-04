HS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä seisoo lähes yksimielisesti Orpon johtamistavan takana

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon johtamistapa saa kokoomuksen eduskuntaryhmältä vahvan tuen, kertoo Helsingin Sanomat. Lähes jokainen HS:n tavoittama kokoomuksen kansanedustaja antaa tukensa Orpon johtamiselle. Vain muutama kritisoi, että liian pieni porukka päättää asioista.

Puolueen johtamistapa on noussut pinnalle, kun kansanedustajat Hjallis Harkimo ja Elina Lepomäki ovat arvostelleet tapaa, jolla puoluetta johdetaan. Harkimo jätti kokoomuksen vastikään.

Jos Orpoa ja Lepomäkeä ei oteta huomioon, kokoomusryhmässä on 36 jäsentä. HS tavoitti heistä 29.

Harkimo on kutsunut Orpon johtamistapaa itsevaltaiseksi. Sekä Harkimo että Lepomäki ovat antaneet ymmärtää, että puolueessa käyttää valtaa pieni joukko, joka koostuu pitkälti ministereiden erityisavustajista.

Muutama soraääni löytyy kuitenkin myös HS:n kyselyssä. Veteraaniedustaja Pertti Salolainen sanoo HS:lle, että Orpo on hoitanut tehtävänsä erinomaisesti, mutta avustajakunta käyttää liikaa valtaa.

– Se pitää paikkansa, että tämä avustajakunta on saanut liian suuren roolin kokoomuksen päätöksenteossa. Heitä ei ole kovin montaa, ja heidän vaikutuksensa ministereiden taustajoukoissa on todella suuri, hän sanoo.

Myös toinen kansanedustaja, joka ei halua nimeään esiin, sanoo HS:lle allekirjoittavansa Harkimon ja Lepomäen väitteen siitä, että puolueessa päättävät henkilöt mahtuvat yhteen tilataksiin.

”Kyllä Petteri meillä nauttii täyttä luottamusta”

STT puolestaan kysyi viime viikon sunnuntaina kokoomuksen piirinjohtajien luottamusta Orpoon. STT tavoitti sunnuntaina kokoomuksen 13 piirijärjestön puheenjohtajista kymmenen. Kaikki vastanneet kertovat olevansa tyytyväisiä Orpon toimintaan.

– Nämä ovat yksittäisten henkilöiden ulostuloja. Itse olen kyllä vahvasti Petteri Orpon johtamistavan takana, sanoo Savo-Karjalan kokoomuksen puheenjohtaja Pekka Leskinen.

– Orpo on kuunteleva johtaja. Hänellä on myös vahva, pitkäaikainen järjestökokemus pohjalla. Hän ymmärtää, mitkä päätökset kuuluvat kenellekin, Leskinen arvioi.

Moni huomautti STT:n kyselyssä, ettei tunne puolueen toimintatapoja eduskunnassa, mutta piiritasolla Orpoa kiitellään helposti lähestyttäväksi.

– Kyllä Petteri meillä nauttii täyttä luottamusta. En ole eduskuntaryhmässä, mutta ainakin näin kentän äänellä sanoisin, että hän on kyllä ihan hyvä johtaja, sanoo Satakunnan piirin puheenjohtaja Satu Hatanpää.

