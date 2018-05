Huhtasaari: Esiselvityspyyntö gradustani tehty poliittisin perustein

Kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps.) mukaan hänen pro gradu -työstään Jyväskylän yliopistolle tehty esiselvityspyyntö on tehty poliittisin, ei tutkimuseettisin perustein.

– Tämä on täysin läpinäkyvää, tässä on kyseessä poliittinen motiivi, Huhtasaari sanoi STT:lle eduskunnassa.

Huhtasaari ihmettelee, että on joutunut tällaiseen pyöritykseen 16 vuotta vanhan gradunsa takia.

– Jyväskylän yliopisto on tämän saman asian jo kertaalleen tutkinut ja ratkaissut. Kuinka monta esiselvityspyyntöä voidaan samasta asiasta tehdä, Huhtasaari kysyy.

Huhtasaaren mukaan hän joutuu jälleen laatimaan suuritöisen vastineen Jyväskylän yliopistolle.

– Nyt sama rumba jatkuu kuin edellisellä kerralla. Politiikka on kova laji.

Jyväskylän yliopisto kertoi aiemmin tänään, että se aloittaa uuden esiselvityksen Huhtasaaren gradutyöstä. Huhtasaaren on epäilty kopioineen suuria määriä tekstiä gradutyöhönsä toisen henkilön aiemmin tekemästä gradusta.

Yliopiston viestintäpäällikkö Taina Erkkilän mukaan esiselvityksen tekeminen kestää enintään kolme kuukautta, ja siinä käytetään yliopiston ulkopuolisia asiantuntijoita. Myös Huhtasaarta itseään kuullaan.

– Yhteiskunnan, tiedeyhteisön ja tutkijoiden edun mukaista on, että kaikki tutkimuksen asianmukaisuutta koskevat epäilyt selvitetään, Erkkilä sanoo.

Yliopisto sai viime viikolla yksityishenkilöltä esiselvityspyynnön hyvän tieteellisen käytännön loukkaamisesta. Esiselvityksessä päädytään joko siihen, että hyvän tieteellisen käytännön loukkaus on tapahtunut, tai todetaan, että sitä ei ole tapahtunut.

Yliopisto ei voi Huhtasaaren tutkintoa enää perua, koska asia on vanhentunut.

Noin 30 prosenttia kopioitu?

Jyväskylän yliopisto teetti plagiointiepäilystä esiselvityksen jo aiemmin ulkopuolisella asiantuntijalla. Tuon selvityksen mukaan kopioidun tekstin määrä oli kymmenen prosenttia gradun kirjallisuusosiosta. Yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen ei pitänyt rikettä erityisen vakavana, vaikka totesikin Huhtasaaren rikkoneen hyvää tieteellistä käytäntöä. Rehtori päätti, ettei laajempaa tutkimusta tarvita.

Svenska Yle kertoi kuitenkin oman selvityksensä perusteella viime viikolla, että noin 30 prosenttia Huhtasaaren gradusta on kirjoitusvirheitä myöten kopioitu yhdestä lähteestä, joka on toisen henkilön vuonna 2001 kirjoittama gradu. Tätä gradua ei ole merkitty Huhtasaaren työn lähdeluetteloon.

STT

Kuvat: