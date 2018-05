Huhtasaari sanoo ehkä peilanneensa työtään toiseen graduun – kertoo muistaneensa kansilehden perusteella työn, jota hänen väitetään kopioineen

Kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.) sanoo muistavansa gradun, jota hänen väitetään kopioineen, ja mahdollisesti peilanneensa omaa työtään siihen.

Huhtasaari sanoo, että hän perehtyi mahdollisimman moneen työhön samasta aiheesta ja on vaikea muistaa tarkalleen, millä tavalla hän on mitäkin käyttänyt.

Ylen selvityksen mukaan noin 30 prosenttia Huhtasaaren koko gradusta on kopioitu yhdestä lähteestä, joka on Tiina Simpasen vuonna 2001 kirjoittama gradu.

– Yritän muistella, miten tämä on mennyt. Olen todennäköisesti valinnut aiheen ja sen jälkeen päättänyt, miten sen teen, ja käynyt kaikki gradut läpi. Ja sitten olen huomannut, että tämä on erityisen lähellä, ja olen ehkä peilannut siihen aina, että onko minulla samaa kuin hänellä, Huhtasaari sanoo STT:lle.

Hän sanoo, ettei aluksi muistanut kyseistä gradua tekijän nimen perusteella, kun mediasta kysyttiin asiaa.

– Nyt kun olen käynyt katsomassa, niin muistan kyllä sen kansilehden. Luulen, että minulla on ollut se sekä sähköisenä että myös kädessä.

Huhtasaari sanoo, että referaatteja samoista asioista pyöritellään paljon graduissa, jotka käsittelevät samaa aihetta.

– Mutta olenko sitten merkinnyt kaikki niin kuin pitää, siitähän tässä on kysymys. Eihän se ole väärin, että tekee samoja havaintoja tai muotoilee jonkun samalla tavalla, jos on itse päätynyt samaan havaintoon, Huhtasaari sanoo.

”Ihan taatusti olen tietenkin tehnyt sen itse”

Huhtasaari kertoo innostuneensa monikulttuurisuudesta aiheena ollessaan vapaaehtoistyössä Mikronesiassa luokanopettajan tehtävässä.

– Silloin 16 vuotta sitten olin kauhean innostunut monikulttuurisuudesta, ja se minua kiinnosti. Mietin, miten voisin miettiä käytänteitä luokissa.

Hän kertoo muistavansa gradun tekoprosessista esimerkiksi sen, että oli yllättävän helppoa saada haastatteluja gradua varten.

– Muistan esimerkiksi nuoremman naisopettajan, jolla oli vaaleat pitkät hiukset ja hän kertoi hauskoja juttuja, muistan sen elävästi.

Huhtasaari sanoo, ettei hänelle ole ennen talven jupakkaa tullut mieleenkään, että hänen graduunsa liittyisi jotain tavallisuudesta poikkeavaa.

– Riippumatta ovatko merkintäni kohdallaan, niin ihan taatusti olen tietenkin tehnyt sen itse.

Gradujupakkaa on puitu sosiaalisessa mediassa ahkerasti, ja Huhtasaari on saanut myös tuenilmauksia. Arveleeko hän tapauksesta koituvan itselleen enemmän hyötyä vai haittaa?

– Kyllä minä koen, että on haittaa tietenkin. Kun itse ei ole koskaan ajatellut, etten olisi toiminut ihan normaalisti, ja sitten kerrotaan, että en olisi toiminut oikein.

