Huhtasaari sanoo ehkä peilanneensa työtään toiseen graduun

Kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.) sanoo muistavansa gradun, jota hänen väitetään kopioineen, ja mahdollisesti peilanneensa omaa työtään siihen.

Huhtasaari sanoo, että hän perehtyi mahdollisimman moneen työhön samasta aiheesta ja on vaikea muistaa tarkalleen, millä tavalla hän on mitäkin käyttänyt.

Ylen selvityksen mukaan noin 30 prosenttia Huhtasaaren koko gradusta on kopioitu yhdestä lähteestä, joka on Tiina Simpasen vuonna 2001 kirjoittama pro gradu -tutkielma.

STT

