Huippuharvinainen kyläpöllönen havaittu Hämeenlinnassa – kuva varmisti lintuhavainnon

Hämeenlinnasta löytyi tiistaina huippuharvinainen kyläpöllönen. Lammilla havaittu lintu on kevään toistaiseksi harvinaisin lintuhavainto Suomessa.

Tämä oli vasta toinen kerta, kun kyläpöllönen on havaittu Suomessa. Edelliselläkin kerralla lintulaji havaittiin Hämeenlinnassa.

Kyläpöllönen on rusehtava lintu, vain hieman varpuspöllöä isompi.

Birdlife Suomesta kerrotaan, että havainto olisi ehkä jäänyt varmistamatta ilman lintuharrastajan kuvaa. Kuva helpottaa aina lajin määrittämistä.

Suomessa on nähty lähiaikoina myös muita lintuharvinaisuuksia. Puolitoista viikkoa sitten Loviisassa havaittiin Suomen neljäs valkosiipikiuru, ja viime viikolla Tohmajärvellä nähtiin aavikkohaukka.

STT

