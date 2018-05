Huomio on Iranissa, kun Merkel ja Putin tapaavat Sotshissa

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat tänään Sotshissa.

Esille nousee muun muassa Iranin ydinsopimuksen kohtalo. Yhdysvallat irrottautui sopimuksesta äskettäin, mutta EU on puolustanut sopimusta, vaikka se Merkelin sanoin ”ei olekaan täydellinen”. Merkel sanoi eilen, että sopimuksessa pitäisi pysyä ja Iranin kanssa pitäisi jatkaa keskusteluja muun muassa maan ohjusohjelmasta.

Venäjä on Iranin liittolainen ja antanut vahvan tukensa sopimukselle. Ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Venäjällä ja myös Euroopan mailla on sopimukseen liittyviä etuja.

– Tämän vuoksi meidän täytyy yhdessä puolustaa kaikkien etua, Lavrov sanoi uutistoimisto RIA Novostin mukaan tavatessaan alkuviikosta Iranin ulkoministerin.

Iran solmi sopimuksen vuonna 2015 Kiinan, Yhdysvaltojen, Venäjän, Ranskan, Britannian ja Saksan kanssa. Sopimuksella halutaan estää Irania kehittämästä omaa ydinasetta.

Kysymys on myös rahasta. Yhdysvaltain Iran-vastaisten pakotteiden pelätään EU:ssa heijastuvan myös eurooppalaisiin yrityksiin, jotka jatkavat liiketoimia Iranin kanssa.

Lämpenevätkö suhteet?

Muita Merkelin ja Putinin Sotshin-tapaamisessa esiin nousevia aiheita ovat ainakin Syyria ja Ukraina.

Moskovasta on viestitetty, että tapaamisessa otetaan esille mahdollinen neljänkeskinen huippukokous Ukrainasta. Läsnä olisivat Ukrainan lisäksi Venäjä, Saksa ja Ranska.

Ukrainan tilanne nousi jälleen tällä viikolla valokeilaan, kun Venäjä avasi Krimille Venäjältä johtavan sillan. Putin itse ajoi oranssilla kuorma-autolla siltaa pitkin niemimaalle. EU tuomitsi sillan ja sanoi sen loukkaavan Ukrainan alueellista koskemattomuutta. Venäjä liitti Krimin yksipuolisella päätöksellä itseensä keväällä 2014, eikä sillä ole talouttaan puristavista kansainvälisistä pakotteista huolimatta aikeita luopua niemimaasta.

Keskusteluja on odotettavissa myös Itämeren kiistanalaisesta kaasuputkihankkeesta. Saksa on ollut putken kannalla, joskin sielläkin on viime aikoina ilmennyt jonkinlaisia epäröinnin merkkejä.

Saksassa ja Venäjällä on tapaamisen alla arvailtu, voivatko Venäjän ja Saksan suhteet nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa lähentyä jäisen ajanjakson jälkeen.

– Viime päivien ja viikkojen harminaiheista huolimatta olisi naiivia uskoa, että Vladimir Putinin Venäjä olisi Saksalle parempi kumppani kuin Donald Trumpin Yhdysvallat, kommentoi Deutsche Wellen Venäjä-toimitusta johtava Ingo Mannteufel.

https://ria.ru/world/20180514/1520481537.html

http://www.dw.com/de/kommentar-deutsche-illusionen-%C3%BCber-putin-und-russland/a-43814707

STT