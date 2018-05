Husso: Ei tuollaista saisi tapahtua

Ville Husso torjui Suomen maalilla 15 laukausta, mutta kuvasi peliä maalivahdille vaikeaksi.

– Ei saatu meidän parasta irti. Tehtiin peli meille vaikeaksi, eikä tämä ollut helppo peli veskarillekaan. Tuli vain yksittäisiä tilanteita ja maalitkin tulivat yllättäen. Vaikea peli oli ja kirvelevä tappio, Husso kuvaili.

Suomi hävisi Saksalle jatkoajalla 2-3 MM-jääkiekon alkulohkopelissä, kun Markus Eisenschmid osui jatkoajan vanhennuttua kaksi minuuttia. Suomi pääsi jatkoajalle Sebastian Ahon tasoituksella ajalla 57.54, mutta lopulta saaliiksi pelistä jäi vain yksi piste.

Husso ei halunnut arvioida, menevätkö Saksan maalit hänen piikkiinsä.

– Pitää katsoa videolta. Kai veskari voisi aina kiekot ottaa kiinni. Veskarin homma on päästä rytmiin.

Saksa tukki puolustuksessa kentän keskustan, ja loput hoiti maalivahti Mathias Niederberger.

– Ne olivat vähän kuin Tanska ja puolustivat pirun tiiviisti sitä keskustaa. Ei päästy ihan huippupaikoille. Meillä välillä tulee virheitä, kun oltu ihan täysillä mukana, niin vastustaja pääsi rokottamaan niistä. Mennään eteenpäin ja otetaan tästä hyvät asiat mukaan, Husso sanoi.

Hussolla ei ollut selitystä siihen, mihin Suomen ote katosi ensimmäisellä erätauolla.

– En tiedä, mitä erätauolla tapahtui, tuliko pieni hyvän olon tunne kun johdettiin 1-0. Ei tuollaista saisi tapahtua, me annoimme ilmaiseksi kaverille pari maalia.

Teräväinen: Ei saatu itsestämme kaikkea irti

Teuvo Teräväisellä ei ollut selitystä Suomen toisen erän notkahdukselle Saksaa vastaan. Saksa vei toisen erän 2-0 ja piti otetta hallussaan.

– En tiedä. Kanada-pelissäkin oli vähän heikko toinen erä, en tiedä mistä johtuu. Toisessa erässä on pitempi vaihtomatka, joten pitää vaihtaa hyvin ja pysyä kiekossa. Muutenkin kamppailupelaaminen olisi pitänyt olla parempaa, Teräväinen sanoi.

Teräväinen pelasi 21.40 minuuttia, ja myönsi että jaloissa hiukan painoi.

– On tässä kieltämättä aika kova pelitahti. Aika pitkä kausi on kuitenkin jo takana.

Teräväinen on tehtaillut MM-turnauksessa kovia tehoja, mutta Saksaa vastaan ainoaksi tilastomerkinnäksi jäi yksi syöttö.

– Ihan hyviä vaihtoja ja oli vähän huonompia vaihtoja. Ei saatu tulosta aikaiseksi, Teräväinen kuvasi ketjunsa peliä.

Teräväinen myönsi, ettei Suomi ollut täysin onnistunut nollaamaan edellispäivän riemukasta voittoa Kanadasta.

– Ei ollut ehkä sellaista kamppailua mitä oli eilen. Ei saatu itsestämme kaikkea irti. Tämä on pitkä turnaus ja melkein joka päivä pelataan. Tunneskaalat menevät ylös ja alas, ja ne pitää pystyä jotenkin kontrolloimaan. Eilen oli hieno voitto (Kanadaa vastaan) ja hieno fiilis, ja aika nopeasti tuli tämä peli. Ei saatu samaa fiilistä ja se harmittaa.

STT

