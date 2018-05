Hyväksikäytöstä syytetty katolisen kirkon kardinaali joutunee kahteen oikeudenkäyntiin Australiassa

Katolisen kirkon korkea-arvoinen kardinaali George Pell joutunee kahteen erilliseen oikeudenkäyntiin Australiassa, kertoo maan yleisradio ABC.

Pellin puolustusasianajajat ja syyttäjät totesivat keskiviikkona olevansa yhtä mieltä siitä, että kardinaalin syytteet on parasta käsitellä kahdessa oikeudenkäynnissä.

Molemmat oikeudenkäynnit koskevat syytteitä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta tapahtumien välillä on 20 vuotta. Molempien oikeudenkäyntien odotetaan kestävän noin viisi viikkoa.

Pelliä syytetään hyväksikäytöstä 1990-luvulla, jolloin hän toimi Melbournen arkkipiispana sekä 1970-luvulla, jolloin hän oli nuori pappi Victorian osavaltiossa.

Pell on Vatikaanin talouspäällikkö, mutta on jäänyt vapaalle virastaan.

http://www.abc.net.au/news/2018-05-02/cardinal-george-pell-likely-to-face-two-separate-trials/9717184

STT