Ikäihminen ei pärjää vain aterialla päivässä – kotiin tuotu kauppakassi helpottaa asumista omassa kodissa

Ikäihmisten kauppapalveluiden tarve lisääntyy väestön vanhetessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkijan mukaan on tärkeää, että kunnat myöntävät kauppakassipalvelua kaikille, jotka sitä tarvitsevat.

Jos kauppaan ei itse pääse eikä muuta apua ole tarjolla, kotiin tuotu ostoskassi on tarpeellinen palvelu omassa kodissa pärjäämiseksi.

Moni ikäihminen turvautuu kotihoidon ateriapalveluun, jossa saa yleensä yhden aterian kotiin päivässä. Se ei kuitenkaan riitä, sillä kaappeihin tarvitaan muutakin ruokaa ja päivittäistavaroita. Kauppapalvelussa asiakas saa kotiin tilaamansa ostokset. Kunnat voivat myöntää oikeuden kauppa-apuun, jos iäkkäällä on vaikeuksia käydä kaupassa.

Kauppa-apupalvelun maksuista kunnat voivat päättää itse.

– On toivottavaa, että kustannus pysyy kohtuullisena. Muuten ikäihmiset voivat tinkiä palvelun käytöstä, vaikka sille olisi tarvetta, huomauttaa erikoistutkija Katja Ilmarinen THL:stä.

Kotiin saatavat tukipalvelut edesauttavat vanhustenhoidon tavoitetta, jonka mukaan iäkkäät voisivat asua kodissaan mahdollisimman pitkään.

Maksuissa suuret erot

Palvelun hintahaitari kunnissa on suuri. THL:n selvityksessä kauppakassin yksi toimituskerta vaihteli muutamasta eurosta 20 euroon. Lisäksi asiakkaan on tietysti maksettava ostetut tuotteet. Tiedot haettiin kuntien verkkosivuilta vuonna 2016. Selvityksessä oli mukana noin 200 kuntaa, joista noin 170 järjesti kauppapalvelua jollain tavalla. Lopuista kunnista ei löytynyt tietoja.

Palvelun järjestäminen ei ole kunnille lakisääteistä, mutta moni kunta järjestää sitä ainakin säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Esimerkiksi Tampere ja Helsinki myöntävät sitä tarveharkinnan perusteella muillekin.

Isommista paikkakunnista esimerkiksi Hämeenlinna ei järjestä erikseen kauppapalvelua ja Jyväskylä lopetti sen tämän vuoden alussa.

Erityisasiantuntija Mari Patronen Kuntaliitosta kertoo, että kunnat voivat järjestää kauppapalvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Tavallisinta on ostopalvelu, jossa kunta ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta.

Eräs tuottajista on Posti, joka toimittaa ostoskasseja koteihin kymmenissä kunnissa. Postissa nähdään, että palveluiden kysyntä lisääntyy ja yrityksellä on valmius toimia koko maassa.

STT