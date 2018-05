Ikean polkupyörissä turvallisuusongelma – yritys pyytää palauttamaan

Ikean myymästä Sladda-merkkisestä polkupyörästä on löytynyt turvallisuusongelma. Pyörän vetohihna voi napsahtaa poikki, mikä voi johtaa pyöräilijän kaatumiseen. Pyörässä ei ole normaaleja metallisia ketjuja, vaan polkimet liikkuvat vetohihnan avulla.

Yrityksen tietoon on tullut 11 tapausta, joissa vetohihna on katkennut. Näistä tapauksista kahteen liittyy Ikean mukaan lievä loukkaantuminen.

Ikean komponenttitoimittaja kertoi yritykselle turvallisuusongelmasta. Ikea pyytää poistamaan pyörän käytöstä välittömästi ja palauttamaan sen myymälään.

STT