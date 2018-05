IL: Eduskunta vahvistaa – Väyrysellä oikeus palata

Keskustasta eronneen europarlamentaarikko Paavo Väyrysen paluu eduskuntaan on selvä, kertoi Iltalehti maanantaina. Eduskunnan pääsihteerin Maija-Leena Paavolan mukaan kaikki eduskunnan kuulemat asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että Väyrysellä on oikeus palata hoitamaan edustajantointaan 12. kesäkuuta.

Väyrysen varaedustaja Mikko Kärnä (kesk.) on aiemmin sanonut riitauttavansa valtakirjan, jos Väyrynen palaa. Kärnän tehtävä päättyy 11. kesäkuuta.

– En tiedä, mitä edustaja Kärnä aikoo tehdä, mutta ajattelin keskustella vielä hänen kanssaan, Paavola sanoo Iltalehdessä.

Kärnä on vedonnut asiassa eduskunnan työjärjestykseen. Paavolan mukaan eduskunnan työjärjestys ei voi ohittaa perustuslakia, joka suojaa kansanedustajan – ei varaedustajan – tehtävää.

