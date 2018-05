Indonesiassa on tapahtunut useita hyökkäyksiä kirkkoihin. Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja 13 haavoittunut.

Uutistoimisto AP kertoo, että kaikkiaan kolmeen kirkkoon on tehty pommihyökkäys Indonesian toiseksi suurimmassa kaupungissa Surabayassa.

STT