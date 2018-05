Indonesiassa poliisiasemalla räjähdys – samassa kaupungissa iskettiin eilen kirkkoihin

Indonesiassa Surabayan kaupungissa on tapahtunut räjähdys poliisiasemalla, kertoo uutistoimisto AFP.

Samaisessa kaupungissa kuoli ja haavoittui sunnuntaina lukuisia ihmisiä kirkkoihin tehdyissä itsemurhaiskuissa. Poliisin mukaan iskuista epäillään kuusihenkistä perhettä, joka kuului paikalliseen radikaaliryhmään.

Poliisi: Indonesian kirkkoiskuista epäilty perhe oli viettänyt aikaa Syyriassa

Indonesian itsemurhaiskuista epäilty perhe oli aiemmin viettänyt aikaa Syyriassa, BBC uutisoi poliisin kertoneen. Poliisi ei kertonut asiasta tarkempia tietoja.

Ainakin 13 ihmistä kuoli ja lukuisia haavoittui, kun kuusihenkinen perhe hyökkäsi kolmeen kirkkoon Indonesian toiseksi suurimmassa kaupungissa Surabayassa sunnuntaina. Kirkoissa oli meneillään jumalanpalvelus.

Poliisin mukaan perheeseen kuului isän ja äidin lisäksi 9- ja 12-vuotiaat tyttäret sekä 16- ja 18-vuotiaat pojat. Perheen äiti teki yhden iskuista tyttäriensä kanssa ja isä ja pojat iskivät kahteen muuhun kirkkoon, BBC kertoo.

Poliisin tietojen mukaan perhe kuului paikalliseen radikaaliryhmään, jolla tiedetään olevan yhteyksiä äärijärjestö Isisiin. Isis on sanonut olevansa iskujen takana.

Iskut olivat verisimmät Indonesiassa vuosiin. Kaikki kolme iskua tehtiin kymmenen minuutin aikana.

Indonesian presidentti Joko Widodo on tuominnut hyökkäykset ja kehotti kansalaisia vastustamaan yhteistuumin terrorismia.

– Valtio ei suvaitse tällaista pelkurimaista tekoa, hän sanoi.

Liki 90 prosenttia Indonesian 260-miljoonaisesta kansasta on muslimeja, mutta maassa on myös kristittyjä ja buddhalaisia.

http://www.bbc.com/news/world-asia-44101070

STT

Kuvat: