Intia haastaa Trumpin alumiini- ja terästullit WTO:ssa

Intia haastaa Yhdysvaltojen alumiini- ja terästullit Maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Intia on pyytänyt konsultaatioita tulleista ja katsoo Yhdysvaltojen loukkaavaan lukuisia WTO:n sääntöjä.

Konsultaatioiden pyytäminen on ensimmäinen askel kohti virallista valitusta.

Toisin kuin EU, Kanada ja Meksiko, Intia ei ole saanut väliaikaista vapautusta presidentti Donald Trumpin määräämistä tulleista.

Venäjä, joka on myös jäänyt ilman poikkeusjärjestelyä, ilmoitti aiemmin määräävänsä amerikkalaisille tuotteille tuontitulleja 540 miljoonan dollarin edestä. Japani on kaavaillut tulleja, jotka koskisivat noin 450 miljoonan dollarin arvoista tuontia.

Intia on valinnut oman tien viemällä tapauksen WTO:n käsittelyyn. Se toivoo, että ilmoitus johtaa konsultaatioihin maiden välillä

Jos konsultaatioista ei saada tulosta aikaan 60 päivän sisällä, Intia voi WTO:n sääntöjen mukaan pyytää WTO:ta perustamaan kiistaa käsittelevän paneelin. Paneeliin vietyjen kiistojen ratkaisu voi kestää vuosia.

WTO:n toiminta on kuitenkin mutkistunut Trumpin takia. Trumpin kauppaneuvottelijat ovat kieltäytyneet hyväksymästä uusia tuomareita tärkeään riitojenratkaisuelimeen. Ellei tätä jumia saada ratkaistua, saattaa elin olla täysin lamaantunut ensi vuoden loppuun mennessä.

