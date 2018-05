Iran vaatii EU:lta ”todellisia tuloksia” Yhdysvaltojen pakotteiden suhteen

Iran päättää ydinsopimuksen kohtalosta vasta sitten kun nähdään, pystyykö EU panemaan kampoihin Yhdysvaltojen pakotteille, Iranin ydinohjelman johtaja Ali Akbar Salehi sanoo.

EU:n energiakomissaari Miguel Arias Canete saapui lauantaina Iraniin neuvottelemaan Euroopan ja Iranin välisen kaupan jatkumisesta. Kauppasuhteet vaarantuivat, kun Yhdysvallat ilmoitti irtautuvansa Iranin ydinsopimuksesta ja ottavansa jälleen käyttöön Iranin-vastaisia pakotteita.

Useat eurooppalaiset suuryhtiöt ovat ilmoittaneet, että käytännössä niiden on mahdotonta jatkaa toimintaansa Iranissa, ellei Yhdysvallat suostu joustamaan pakotteistaan.

– Pallo on EU:lla. He ovat esitelleet erilaisia ehdotuksia, katsotaan, toteutuvatko ne. Haluamme todellisia tuloksia, muuten teemme omat ratkaisumme. Henkilökohtaisesti en toivo sitä, Salehi sanoi Canaten tapaamisen jälkeen.

STT

