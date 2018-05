Iranin ulkoministeri kehaisi neuvotteluja EU:n kanssa, ydinohjelman johtaja ”ei ole optimistinen”

Iranin ja EU-maiden ydinsopimusneuvotteluista kantautui tiistaina ristiriitaisia viestejä. Iranin ulkoministeri Javad Zarif kiitti ”hyvää ja rakentavaa” tapaamista EU:n ulkoministerin Federica Mogherinin kanssa.

– Olemme oikealla tiellä eteenpäin, Zarif sanoi.

Myös Mogherini kiitteli tapaamista mutta korosti, että työ on vasta alussa.

Iranin ydinohjelman johtaja Ali Akbar Salehi oli pessimistisempi arviossaan neuvottelujen tulevaisuudesta.

– Neuvottelumme eurooppalaisten kanssa eivät perustu luottamukseen. En ole optiminen lopputuloksen suhteen, Salehi sanoi iranilaiselle Fars-uutistoimistolle.

Iranin ja ulkovaltojen sopimus Iranin ydinohjelmasta joutui vaikeuksiin viime viikolla, kun Yhdysvallat ilmoitti irtautuvansa siitä ja ottavansa jälleen käyttöön pakotteita Irania vastaan.

Britannia, Saksa ja Ranska ovat vakuuttaneet, että haluavat pitää sopimuksen voimassa Yhdysvaltojen vetäytymisestä huolimatta. Käytännössä siitä tulee kuitenkin vaikeaa, koska Yhdysvaltojenpakotteet vaikeuttavat Iranin kanssa kauppaa tekevien eurooppalaisten yritysten toimintaa.

Yhdysvalloilta pakotteita Iranin keskuspankin johtajalle

Iran on uhannut jatkaa uraanin rikastamista, ellei se saa kunnon takeita kauppasuhteiden jatkumisesta. Tiistaina Salehi uhosi, että Iran on valmis jatkamaan ydinohjelmaa tasolla, joka on suurempi kuin ennen sopimuksen solmimista.

– Meillä on kapasiteettia ja olemme valmiita jatkamaan ydinohjelmaamme paljon korkeammalla tasolla, mikäli neuvottelut sopimuksen pelastamisesta eurooppalaisten kanssa kariutuvat, Salehi sanoi Farsin mukaan.

Yhdysvallat on jo aloittanut uusien pakotteiden asettamisen Irania vastaan. Tiistaina Yhdysvallat asetti pakotteita Iranin keskuspankin johtajalle, jota se syyttää yhteyksistä Libanonin Hizbollah-liikkeeseen.

Yhdysvaltojen mukaan Iranin keskuspankin johtaja Valiollah Seif on auttanut Iranin vallankumouskaartia siirtämään miljoonia dollareita äärijärjestö Hizbollahille.

Yhdysvaltain valtiovarainministerin Steven Mnuchinin mukaan Yhdysvallat ei salli Iranin yhä röyhkeämpää kansainvälisen talousjärjestelmän hyväksikäyttöä.

http://en.farsnews.com/

STT

Kuvat: