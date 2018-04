Iranin ulkoministeri tyrmää väitteet salaisesta ydinohjelmasta

Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif kiistää uusimmat väitteet siitä, että Iranilla olisi salainen ydinaseohjelma. Hän kirjoittaa Twitterissä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aiheuttaa hämmennystä vanhoilla väitteillä torpatakseen Iranin ydinohjelman, vaikka väitteet on jo käsitelty Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä (IAEA).

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi eilen, että hänellä on todisteita siitä, että Iranilla on salainen ydinaseohjelma. Netanjahu on toistuvasti vaatinut vuonna 2015 solmitun Iranin ydinsopimuksen muuttamista tai romuttamista.

Trump puolestaan parhaillaan harkitsee, onko Yhdysvallat mukana sopimuksessa vai ei.

