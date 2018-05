Islamilainen Jihad kertoo sopineensa tulitauosta Israelin kanssa

Islamilainen Jihad -ryhmä on kertonut sopineensa tulitauosta Israelin kanssa. Asiasta myöhään tiistaina kertoneen ryhmän edustajan mukaan myös Hamas on sitoutunut noudattamaan tulitaukoa.

Israel tai Hamas eivät ole vahvistaneet tietoa.

Islamilainen Jihad ja Hamasin aseellinen siipi ottivat aiemmin tiistaina nimiinsä Israeliin eilen aamulla tehdyt kranaatti-iskut. Järjestöt sanoivat harvinaisessa yhteislausunnossa, että iskut olivat vastaus hyökkäyksiin, joita Israelin armeija on heidän asemiinsa tehnyt viime päivinä.

Israel kosti kranaattikeskityksen iskemällä Gazan kaistalle.

STT