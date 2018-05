AFP: YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu keskiviikkona Israeliin tehtyjen raketti- ja kranaatti-iskujen takia

Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu keskiviikkona Israeliin tehtyjen raketti- ja kranaatti-iskujen takia. Kokous järjestetään Yhdysvaltain pyynnöstä.

AFP kertoo Yhdysvaltojen laatineen lauselmaluonnoksen, jossa vaaditaan, että turvallisuusneuvosto tuomitsee mahdollisimman voimakkaasti Gazasta Israeliin tehdyt iskut.

Islamilainen Jihad -ryhmä on kertonut sopineensa tulitauosta Israelin kanssa. Asiasta myöhään tiistaina kertoneen ryhmän edustajan mukaan myös Hamas-äärijärjestö on sitoutunut noudattamaan tulitaukoa.

Israel tai Hamas eivät ole vahvistaneet tietoa.

Islamilainen Jihad ja Hamas ottivat aiemmin tiistaina nimiinsä Israeliin eilen aamulla tehdyt kranaatti-iskut. Järjestöt sanoivat harvinaisessa yhteislausunnossa, että iskut olivat vastaus hyökkäyksiin, joita Israelin armeija on heidän asemiinsa tehnyt viime päivinä.

Israelin ilmapuolustusjärjestelmä tuhosi valtaosan kranaateista, mutta osa päätyi maahan asti. Kyseessä on tiettävästi suurin kranaattikeskitys Israeliin sitten vuoden 2014 sodan.

Kaksi israelilaista sotilasta haavoittui kranaateista lievästi ja yksi hieman vakavammin. Yksi kranaatti räjähti lähellä lastentarhaa, mutta rakennuksessa ei ollut lapsia.

Israel kosti kranaattikeskityksen iskemällä Gazan kaistalle. Armeija ei tarkentanut, iskettiinkö Gazaan ilmasta vai tykeillä.

– Israel suhtautuu vakavasti sitä vastaan tehtyihin hyökkäyksiin sekä niitä Gazasta tekeviin Hamasiin ja Islamilaiseen Jihadiin. Armeija tulee vastaamaan voimalla, lupasi pääministeri Benjamin Netanjahu.

STT