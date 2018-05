Italian presidentti piti hallitusratkaisun langat käsissään

Italian presidentti Sergio Mattarella näytti pelaavan tänään aikaa koko EU:n seuraaman hallitusratkaisun suhteen. Hän ei vahvistanut pääministeriehdokkaaksi nousseen Giuseppe Conten valintaa vaan kutsui parlamentin puhemiehet neuvonpitoon.

EU-kriittisten Viiden tähden liikkeen ja Legan koalitiolla olisi ylähuoneessa senaatissa vain hiuksenhieno kuuden edustajan enemmistö. Myös hallitusyhteistyöhön epäillen suhtautuvat kansanedustajat pitäisi siis kyetä pitämään kurissa.

Ratkaisua odotettaessa mediassa käytiin läpi aiemmin täysin tuntemattoman Conten taustoja. Hän on muun muassa kertonut opiskelleensa New Yorkin yliopistossa, mutta New York Timesin haastatteleman oppilaitoksen edustajan mukaan Contesta ei löydy yliopistosta merkintöjä.

Populistipuolueiden linjaukset julkisten menojen lisäämisestä ja verojen alentamisesta ovat jo nostaneet pahasti velkaantuneen Italian veloistaan maksamia korkoja. Suomen Rooman-suurlähettiläs Janne Taalas kuitenkin muistuttaa, että politiikan suunnan kannalta Italiassa tärkeämpiä ovat hallituksen henkilövalinnat.

– Italiaa tulee johtamaan pääministeri, ei hallitusohjelma, Taalas tiivisti.

Lisäksi presidentillä on Italiassa valtaa samaan tapaan kuin ennen Suomessa. Hän voi halutessaan huomattavasti vaikeuttaa hallituksen lainsäädäntöä, jonka katsoo rikkovan kansainvälisiä velvoitteita tai olevan muuten haitaksi maalle.

EU:n suunta entistä epävarmempi

Suomen suurimpiin sijoittajiin kuuluvan työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan Italia tekisi selvän irtioton EU:n ja euroalueen talouspolitiikan vaatimuksista, jos hallitusohjelman aikeet pantaisiin täytäntöön.

– Poliittisesti tilanne on hyvin vakava, jos tuota ohjelmaa kirjaimellisesti päästäisiin toteuttamaan. Talous tulisi sitten siellä jossakin vaiheessa perässä.

Hänen mukaansa ohjelman yksityiskohtaista täytäntöönpanoa on kuitenkin vaikea kuvitella, koska Italian suhde niin EU:hun kuin Euroopan keskuspankkiin EKP:hen olisi sen jälkeen nopeasti kriisissä.

Suomen näkökulmasta tilanne merkitsee Murron mukaan sitä, että yhteistä näkemystä euroalueen kehittämisestä on entistä vaikeampi hahmottaa. On epäselvää, lähentyvätkö Ranskan ja Saksan kannat vai hajoaako konsensus kokonaan.

– Nyt on hyvin vaikea tehdä ennusteita siitä, miten EU aidosti kehittyy lähivuosien aikana.

Markkinareaktiot Italian tilanteeseen ovat toistaiseksi olleet finanssikriisin vuosia maltillisempia. Murron mukaan tämä voi johtua osaltaan siitä, että kansainvälisten rahoittajien rooli Italiassa on pienentynyt. Markkinoille on myös kehittynyt jossain määrin ”paksu nahka”, koska aiempina vuosina on totuttu siihen, että Italia on tavallaan aina kriisissä, Murto sanoo.

STT

