Itämeren turska putosi WWF:n punaiselle listalle, kanta kaipaa pikaista elvytystä

Ympäristöjärjestö WWF:n Kalaopas on siirtänyt Itämeren turskan vältettävien kalojen listalle. Järjestön mukaan Itämeren heikko kunto yhdessä pitkään jatkuneen ylikalastuksen kanssa on kurittanut turskakantoja. Pikainen elvytys on välttämätöntä.

– Itämeren turskakantojen tila on todella huolestuttava. Saaliit ovat käytännössä romahtaneet, ja erityisesti Itämeren pääaltaalta pyydetty ns. itäinen turska on pienikokoista ja huonokuntoista, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska kertoo järjestön tiedotteessa. Ovaska arvostelee liian suuriksi säädettyjä saaliskiintiöitä.

Turska kuuluu Itämeren kaupallisesti tärkeimpiin kaloihin, ja se on ekosysteemin kannalta keskeinen laji.

Päivitetystä Kalaoppaasta löytyy myös iloisia uutisia, sillä WWF:n mukaan Itämeren silakoissa on aiempaa vähemmän ympäristömyrkkyjä.

STT

