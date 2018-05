Itsenäisyysmielinen Quim Torra valittiin Katalonian johtoon

Katalonian alueparlamentti on valinnut itsenäisyysmielisen Quim Torran Katalonian aluejohtajaksi.

Torra vannoi jatkavansa taistelua Katalonian itsenäisyyden puolesta.

55-vuotiaan Torran valintaa pidettiin jo etukäteen lähes varmana, sillä äärivasemmistolainen itsenäisyyttä Espanjasta kannattava CUP-puolue kertoi pidättäytyvänsä äänestyksestä, jolloin Torra saisi enemmistön. Äänestyksestä tuli silti erittäin tiukka ja Torra valittiin tehtävään yhden äänen enemmistöllä.

Torran valinta karahti kiville lauantaina, kun hän ei onnistunut ensimmäisessä äänestyksessä saamaan taakseen siinä vaadittua ehdotonta enemmistöä.

Torra on syrjäytetyn aluejohtajan Carles Puigdemontin suosikki virkaan. Puigdemont itse on maanpaossa Saksassa. Mikäli hän palaa Espanjaan, häntä odottavat syytteet kapinasta ja mahdollinen pitkä vankeustuomio.

Torra on sanonut olevansa valmis keskustelemaan Katalonian kriisistä ilman ennakkoehtoja Madridin keskushallinnon kanssa. Hän suomi lauantaina puheessaan Euroopan unionia, ”jonka vaikenemista Katalonian kriisin aikana ei voi hyväksyä”.

Separatistijohtajat julistivat Katalonian itsenäiseksi lokakuussa kansanäänestyksen jälkeen. Espanjan keskushallinto mitätöi julistuksen ja otti Katalonian suoraan hallintaansa. Kymmenkunta itsenäisyysjulistukseen osallistunutta aluehallinnon johtajaa on edelleen vangittuna.

Alueella järjestetään uudet vaalit, ellei uutta johtajaa saada valittua 22. toukokuuta mennessä.

