James Rodriguez osui – Bayern maalin päässä Realista

Jalkapallon Mestarien liigan välierätaisto Real Madridin ja Bayern Münchenin on huipentumassa komeaan loppuun. Melkoista viihdettä peli on ollut jo muutenkin, sillä reilun 60 minuutin jälkeen peli Madridissa on tasalukemissa 2-2. Yhteismaaleissa Real on 4-3-johdossa, mutta mikäli Bayern menee vielä johtoon, on se kiinni finaalipaikassa.

Bayernin 2-2-tasoituksen teki 63. minuutilla James Rodriguez, Realista lainalla oleva pelaaja. Aiemmin Joshua Kimmich vei Bayernin johtoon, mutta Karim Benzeman kaksi osumaa käänsivät ottelun Real-johdoksi.

STT

Kuvat: