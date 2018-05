Jännite kasvaa puoluekisassa

Asetelmat puoluekentällä ovat käymässä entistä kireämmiksi. Tuoreista ennusteista voi lukea mielenkiintoisia viestejä äänestäjien odotuksista.

Suurten puolueiden tilanne on pysynyt melko ennallaan. Ennusteiden takana voi kuitenkin muhia isoja yllätyksiä.

Ylen tuoreessa ennusteessa ei muutoksia vielä näy. Kokoomus on niukasti ykkösenä 20,2 prosentin kannatuksella. Heti perässä puuskuttaa SDP 20 prosentilla. Keskusta on kolmas 17 prosentillaan.

Kokoomuksen suosio on kevään aikana heikentynyt. Helsingin Sanomien huhtikuun gallupissa kokoomus putosi jo toiseksi SDP:n taakse. Ylen uudessa mittauksessa kokoomus säilytti vielä kärkipaikan, mutta SDP:n kannatus on lähes yhtä suuri.

Kokoomus on pystynyt hyödyntämään talouskasvun myötätuulen paremmin kuin keskusta, mutta nyt myös kokoomuksen vauhti näyttää hiipuvan.

Kansanedustaja Hjallis Harkimon lähtö ja uuden liikkeen perustaminen voi syödä kokoomuksen kannatusta. Ulospäin riitaisan kuvan antavat myös kansanedustaja Elina Lepomäen ja Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren irtiotot sote-uudistuksesta.

Puolueiden omaan käyttöön tilaama puoluebarometri näyttää suuntaa ehkä pitemmälle kuin kuukausimittaukset. Barometri mittaa puolueiden houkuttelevuutta.

Tuoreen puoluebarometrin (HS 3.5.) suurin häviäjä on keskusta. Puolue on nyt vasta viidenneksi houkuttelevin. Keskustan ehdokkaita voisi äänestää 23 prosenttia, kun viime eduskuntavaalien alla vastaava luku oli korkeimmillaan 39.

Suurin nousija on vihreät, joiden ehdokkaita voisi nyt äänestää 38 prosenttia. Lokakuussa 2014 luku oli 25.

Suoria johtopäätöksiä ensi vuoden eduskuntavaaleihin ei barometristä voi vetää, mutta puoluetoimistoissa sitä luetaan tarkkaan.

Synkin tilanne on sinisillä. Uuden puolueen kannatus on jumittunut marginaaliin, josta on vaikea nousta edes eduskuntaan saati tulevaan hallitukseen.

Kansanedustaja Kaj Turusen loikka sinisistä kokoomukseen on merkki puolueen ahdingosta. Jotakin sinisten täytyy tehdä viimeistään syksyllä, jotta kannatus kääntyisi vihdoin nousuun.