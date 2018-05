Järjestelmäpäivityksen takia nopeusrajoituksia alennetaan moottoritiellä

Liikenteenhallintajärjestelmän päivitys aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä E18 Muurla-Lohja moottoritieosuudella ensi viikon maanantaista perjantaihin. Päivityksen ajaksi Muurla–Lohja-tieosuuden muuttuvat nopeusrajoitusmerkit tullaan peittämään kiinteillä nopeusrajoitusmerkeillä. Tilapäinen nopeusrajoitus avo-osuudella on 100 kilometriä tunnissa ja tunneliosuuksilla 60 kilometriä tunnissa 4.–8. kesäkuuta välisenä aikana.

Moottoritieosuudella on muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä sekä seitsemän teknisesti korkeasti varusteltua tunneliparia. Muurla–Lahnajärvi ja Lahnajärvi–Lohja osuuksien operoinnin suorittaa Turun ja Helsingin tieliikennekeskukset.

Liikenteenhallintajärjestelmän päivityksen jälkeen järjestelmän toimivuus tullaan varmistamaan tienpäällä tehtävillä testauksilla, muun muassa pysäyttämällä liikenne sekä ohjaamalla liikenne kaksisuuntaiseksi vastaantulevien kaistalle. Testauksien tarkoituksena on varmistaa järjestelmän toimivuus päivityksen jälkeenkin ja näin varmistaa tieosuuden liikenneturvallisuus.

Päivitykseen ja testaukseen liittyen tienpäällä on aika-ajoin poikkeuksellisen paljon kunnossapidon henkilökuntaa. Tienkäyttäjiä pyydetään varaamaan riittävästi matka-aikaa ja noudattamaan nopeusrajoituksia ja mahdollisesti erikseen annettuja ohjeita.