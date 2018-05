Jo toinen putkirikko reilun vuoden ikäisessä rakennuksessa – Järvenpäässä vakava vesivahinko sosiaali- ja terveyskeskuksessa

Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa havaittiin aamulla laaja vesivahinko. Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että putkiliitännän pettäminen rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevalla kiireettömien vastaanottojen alueella sai veden valumaan myös ensimmäiseen kerrokseen ja kellaritiloihin.

Pelastuslaitoksen tullessa paikalle vettä oli lattialla noin viisi senttimetriä. Pelastuslaitos imuroi näkyvät vedet pois, mutta on vaikea arvioida, kuinka paljon vettä on valunut rakenteisiin, kertoi päivystävä palomestari Niklas Eriksson STT:lle puolilta päivin.

Pyhäpäivän johdosta kakkoskerroksessa ei ollut lainkaan toimintaa, mutta kiireellinen vastaanottotoiminta jouduttiin sulkemaan. Potilaita on kehotettu hakeutumaan hätätilanteissa Hyvinkään sairaalaan.

– Meillä oli aamulla vain pari potilasta eli ei ollut ruuhkaa, eikä ollut vaikeasti sairaita potilaita lainkaan, kertoi Järvenpään kaupungin palvelualuejohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä STT:lle puolilta päivin.

– Tässä ei ole käynyt sen jälkeen potilaita, eli he ovat joko menneet Hyvinkäälle tai ei ole ollut tarvetta.

Kaupunki: Vahinko on vakava

Terveyskeskussairaalan osasto neljännessä kerroksessa on toiminut normaalisti tänään. Kiirevastaanottokin on todennäköisesti auki jo huomenna, Kariniemi-Örmälä sanoo.

– Sen sijaan kiireettömät eli lääkäreille ja hoitajille varatut vastaanotot eivät täydellä teholla pyöri. Tästä tiedotetaan tarkemmin (torstai)iltapäivän aikana, kun tilanne selkiytyy.

Järvenpään kaupungin nettisivuilla julkaistun tiedotteen mukaan vesivahinko on tämänhetkisen arvion mukaan vakava ja se tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaan.

Sosiaali- ja terveyskeskus on otettu käyttöön viime vuoden tammikuussa. Edellinen putkirikko sattui terveyskeskussairaalan osastolla rakennuksen neljännessä kerroksessa vain muutama viikko sitten.

– Tuolloin syynä oli virheellinen liitäntäasetus, Kariniemi-Örmälä sanoo.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta oli neljä yksikköä paikalla torjumassa tämänpäiväisestä vesivahingosta aiheutuneita haittoja. Lisäksi mukana oli kaksi sopimuspalokuntaa.

STT

