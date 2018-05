Jopa 10 kuollut kouluampumisessa Texasissa – poliisi on pidättänyt yhden ja ottanut kiinni toisen, epäilty ampuja on koulun opiskelija

Yhdysvalloissa Texasin Santa Fessä sijaitsevassa lukiossa on tapahtunut kouluampuminen. Amerikkalaismedia kertoo kuolonuhreja olevan useita.

Televisiokanava CNN:n ja paikallisen televisiokanavan lähteiden mukaan ampumisessa on kuollut kahdeksan ihmistä. Paikallistelevision mukaan kaikki uhrit ovat lukion opiskelijoita.

Paikallispoliisin mukaan epäilty ampuja on koulun opiskelija. Poliisi on vahvistanut Twitterissä pidättäneensä yhden ihmisen ja ottaneensa toisen kiinni. Yksi poliisi on haavoittunut, mutta vammojen vakavuudesta ei ole tietoa.

– Kuolonuhreja on useita. Määrä voi olla 8-10, joista suurin osa koulun opiskelijoita, vahvisti Harrisin piirikunnan sheriffi Ed Gonzalez lehdistötilaisuudessa.

Viranomaislähteiden mukaan koulun alueella ja sen lähiympäristössä voi olla räjähteitä.

Trump: Hallintoni tekee kaikkensa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmaissut surunsa tapauksen johdosta. Trumpin mukaan ”tämä on jatkunut liian kauan”.

– Hallintoni tekee kaikkensa suojellakseen opiskelijoita sekä kouluja ja pitääkseen aseet poissa niiden käsistä, jotka ovat uhka itselleen ja muille, Trump kommentoi.

Trumpin hallitus ei ole kannattanut Yhdysvaltain aselakien tiukentamista. Aselakien muuttamisen sijaan Trump on ehdottanut koulujen opettajien aseistamista.

Yhdysvallat on kokenut useita verisiä joukkoampumisia viime vuosien aikana. Viime vuosien tappavin oli Las Vegasissa konserttiin vuonna 2017 tehty isku, jossa kuoli 58 ihmistä ja loukkaantui 550.

Vuonna 2016 homoklubiin tehdyssä iskussa Floridassa kuoli 49 ihmistä. Poliisin kanssa käydyssä tulitaistelussa kuollut ampuja ilmoitti kannattavansa terroristijärjestö Isisiä.

Edellinen tuhoisa lukioammuskelu nähtiin helmikuussa Floridan osavaltiossa, jossa 19-vuotias entinen opiskelija ampui 14 opiskelijaa ja kolme henkilökunnan jäsentä Parklandin kaupungin lukiossa.

STT

Kuvat: