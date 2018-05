Julija Skripal Reutersille: Olemme onnekkaita, kun selvisimme hengissä

Myrkkyiskun kohteeksi joutunut Julija Skripal on antanut ensimmäisen lausuntonsa päästyään sairaalasta. Ex-agentti Sergei Skripalin tytär sanoo uutistoimisto Reutersille toimittamassaan viestissä, että hän ja hänen isänsä olivat onnekkaita, kun he selviytyivät hermomyrkkyiskusta hengissä.

Skripal kertoo viestissään, että myrkytyksestä toipuminen on ollut hidasta ja erittäin tuskallista.

Hän sanoo haluavansa auttaa isäänsä toipumaan ja toivoo, että voi aikanaan palata kotimaahansa Venäjälle.

https://www.reuters.com/article/us-britain-russia-skripal-yulia/yulia-skripal-daughter-of-poisoned-russian-spy-in-her-own-words-idUSKCN1IO2N4

STT