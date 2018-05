Jussi Niinistö: Ehdotus naisten asepalveluksen jäädyttämisestä on herätyshuuto puolustusrahoista

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mukaan ehdotus naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jäädyttämisestä on herätyshuuto maanpuolustuksen määrärahojen puolesta.

Niinistö kertoo STT:lle, että maanpuolustuksen uskottavuus on 2020-luvulla vaarassa, jos nykyisellä säästölinjalla jatketaan.

Niinistö väläytti Lännen Median haastattelussa perjantaina, että naisten asepalvelus jäädytettäisiin joksikin aikaa säästösyistä.

Niinistö korosti Lännen Medialle, ettei hänellä ole mitään naisten palvelusta vastaan.

– Naiset tekevät loistavaa työtä Puolustusvoimissa, mutta säästöjä on kerättävä, hän sanoi.

Niinistön mukaan yksi vaihtoehto olisi, että naisia ei oteta yhtenä vuonna lainkaan palvelukseen. Tämä toisi hänen mukaansa neljän miljoonan euron säästöt.

– Kevyempi malli olisi se, että naisia otettaisiin vain yhdessä saapumiserässä, jolloin säästö puolittuisi, ministeri arvioi..

Lännen Median mukaan ministeriö esittää myös, että kriisinhallintatyöstä säästetään. Lisäksi ministeri kertoo vielä yhdestä säästöehdotuksesta.

– Aikoinaan puna-armeija ei saanut Suomen armeijaa polvilleen, mutta on vaara, että Senaatti-kiinteistöt saavat. Se nyhtää meidät puhtaiksi korkeilla vuokrillaan, mutta me käymme vastaiskuun.

– Kiinteistöt on saatava takaisin Puolustusvoimille. Meillä on oma hyvä rakennuslaitos, jossa on satoja työntekijöitä. Mittamme on Senaatin kanssa nyt täynnä, ministeri jatkaa.

Puolustusvoimien kiinteistöt siirrettiin Senaatti-kiinteistöille Paavo Lipposen (sd.) hallituskaudella.

Armeijaa uhkaa jälleen rahapula parin vuoden kuluttua. Julkisen talouden suunnitelman mukaisesti puolustushallinnolta viedään rahaa porrastetusti vuodesta 2020 lähtien.

Reserviläisliitto ei lämpene

Reserviläisliitto tyrmää puolustusministeri Niinistön ehdotuksen naisten asepalveluksen jäädyttämisestä rahan säästämiseksi. Liiton toisen varapuheenjohtajan Terhi Hakolan mukaan säästöjen sijasta puolustusbudjettia tulisi nostaa.

– Ymmärrän kyllä, että säästöjä pitää saada aikaan, ja jonkinlainen puolittaminen naisten asepalveluksessa olisi ehkä mahdollista. Toisaalta tämähän tarkoittaa vain sitä, että puolustusbudjettia pitää nostaa. Emme voi maanpuolustuksesta tinkiä, se on kuitenkin tärkein asia, Hakola sanoo STT:lle.

Hakolan mukaan naiset ovat saaneet asepalveluksestaan hyvää palautetta, ja myös Puolustusvoimat on ollut sitä mieltä, että naiset ovat motivoituneita palveluksessa.

Hakola on Niinistön kanssa samaa mieltä Senaatti-kiinteistöjen korkeista vuokrista.

– Kiinteistöasia on saatava järjestykseen, siitä olen Niinistön kanssa täysin samaa mieltä. Muuten korostan edelleen tätä: maanpuolustus on yhteiskunnan tärkein asia, eli budjetin nosto, Hakola jatkaa.

Armeijaa uhkaa jälleen rahapula parin vuoden kuluttua. Julkisen talouden suunnitelman mukaisesti puolustushallinnolta viedään rahaa porrastetusti vuodesta 2020 lähtien.

Kanerva torjuu

Myös eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) torjuu ehdotuksen naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jäädyttämisestä.

Kanerva kertoo STT:lle, että hänelle Niinistön avaus tuli uutena ehdotuksena.

– En luonnollisestikaan kannata tuota ehdotusta ja epäilen, ettei Niinistökään kannata, Kanerva sanoo.

Kanerva arvioi, että Niinistö pyrkii hieman provosoiden tuomaan esille, millaisiin seurauksiin Puolustusvoimiin kohdistuva säästöpaine voi johtaa.

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3952448/Puolustusministeriossa+uusi+saastolista+Naiset+pois+palveluksesta+vuodeksi

STT

Kuvat: