Jyväskylän yliopisto valmis tekemään uuden selvityksen Laura Huhtasaaren gradusta

Jyväskylän yliopisto tutustuu Svenska Ylen julkistamaan uuteen tietoon koskien kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps.) gradun plagiointiepäilyjä, ilmoittaa yliopiston rehtori Keijo HämäläinenTwitterissä.

Hämäläinen toteaa, että yliopisto aloittaa tarvittaessa uuden selvityksen asiasta.

Yliopiston aiemmin teettämä ulkopuolinen selvitys ei johtanut jatkotoimiin, mutta Ylen mukaan Huhtasaaren gradusta jopa 30 prosenttia on plagioitu toisesta lopputyöstä.

Huhtasaaren pro gradu -työn ympärille syntynyt plagiointikohu sai keskiviikkona uuden käänteen, kun Svenska Yle kertoi uusista löydöksistä. Ylen mukaan gradussa on huomattavasti enemmän ja systemaattisemmin plagioitua tekstiä kuin mitä Jyväskylän yliopiston teettämä tarkastus paljasti.

Jutun mukaan noin 30 prosenttia Huhtasaaren gradusta on kirjoitusvirheitä myöten kopioitu yhdestä lähteestä, joka ontoisen henkilön vuonna 2001 kirjoittama gradu. Tätä gradua ei ole merkitty Huhtasaaren työn lähdeluetteloon.

Huhtasaaren gradusta heräsi kysymyksiä hieman ennen presidentinvaaleja tammikuussa.

Jyväskylän yliopisto teetti plagiointiepäilystä esiselvityksen ulkopuolisella asiantuntijalla. Tuon selvityksen mukaan kopioidun tekstin määrä oli kymmenen prosenttia gradun kirjallisuusosiosta. Yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen ei pitänyt rikettä erityisen vakavana, vaikka totesikin Huhtasaaren rikkoneen hyvää tieteellistä käytäntöä. Rehtori päätti, ettei laajempaa tutkimusta tarvita.

Huhtasaari ”miettii oikeusturvaansa”

STT ei tavoittanut Huhtasaarta kommentoimaan Ylen uusia tietoja, mutta hän sanoi Satakunnan Kansalle pitävänsä uutista ajojahtina.

– Tuntuu tarkoituksenmukaiselta ajojahdilta, kun 15 vuotta gradua lähdetään syynäämään kolmannen kerran. Kyllä minä mietin tässä vaiheessa oikeusturvaani.

Jyväskylän yliopistossa Ylen uutinen ei vielä johtanut uusiin toimiin. Yliopiston johtava lakimies Sanna Anttilainen sanoi STT:lle, että jos uusista epäilyistä tehdään ilmoitus, voi tilanne muuttua.

– Jyväskylän yliopistoon ei ole saapunut mitään yksilöityä ilmoitusta uudesta epäilystä. Mikäli meille tällainen ilmoitus hyvän tieteellisen käytännön loukkaamisepäilystä saapuisi, ja jos se alustavan selvityksen mukaan muuttaisi tätä tilannetta aiemmasta merkittävästi, niin sitten meidän olisi harkittava uuden selvityksen käynnistämistä.

– Mutta toistaiseksi meille ei ole tällaista yhteydenottoa vielä saapunut, Anttilainen sanoi.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/09/ylen-selvitys-paljastaa-laura-huhtasaaren-gradussa-rajusti-luultua-enemman

https://twitter.com/KeijoHamalainen/status/994239023832018952

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/09/ylen-selvitys-paljastaa-laura-huhtasaaren-gradussa-rajusti-luultua-enemman?utm_source=twitter-share&utm_medium=social

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/nain-huhtasaari-vastaa-uusiin-plagiointivaitteisiin-tuntuu-ajojahdilta-mietin-tassa-vaiheessa-oikeusturvaani-200932804/

STT

Kuvat: