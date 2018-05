Kaikkonen: Sopeutumiseläkkeistä ratkaisu vielä ennen kesää

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen uskoo, että kysymykseen kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä saadaan ratkaisu vielä ennen kesää.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat keskustelivat sopeutumiseläkkeistä perjantaina puhemies Paula Risikon (kok.) kanssa.

– Työ etenee. Sovimme eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken, että asia viedään seuraavaksi eduskuntaryhmien käsittelyyn toukokuun aikana, ja sen jälkeen on sitten johtopäätösten aika, Kaikkonen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Kaikkonen ei halunnut avata eduskuntaryhmiin vietävän ratkaisuesityksen yksityiskohtia. Hänen mukaansa valmistelutyössä on kuultu perustuslakiasiantuntijoita, ja heidän näkemyksensä myös ratkaisuesityksessä huomioidaan.

– Nyt on tärkeää, että eduskuntaryhmät pääsevät muodostamaan omat näkemyksensä. Sen jälkeen koetetaan löytää yhteinen näkemys, Kaikkonen sanoi.

”Ryhmillä vivahde-eroja”

Kaikkonen uskoo, että mahdolliset puolueiden näkemyserot kyetään ratkomaan ratkaisua sorvattaessa.

– Varmaan tässä voi vivahde-eroja olla eri ryhmillä näissä kysymyksissä, mutta eduskuntaryhmien puheenjohtajilla on vahva tahto löytää yhteinen näkemys, joka sitten vastaa mahdollisimman laajaa näkemystä tässä talossa.

Sitä Kaikkonen ei pitänyt mahdollisena, että sopeutumiseläkejärjestelmä jäisi nykyiselleen.

Ennen vuotta 2011 eduskuntaan valitut kansanedustajat ovat oikeutettuja sopeutumiseläkkeeseen, jos he ovat toimineet kansanedustajina vähintään seitsemän vuotta. Sopeutumiseläke korvattiin vuonna 2011 sopeutumisrahalla.

Sopeutumiseläkejärjestelmää on kritisoitu, koska sen on katsottu mahdollistavan kikkailun pääomatuloilla ja osa-aikatyöllä.

Puhemies Risikko on vakuuttanut, että muutoksia järjestelmään tehdään mahdollisimman nopeasti. Risikko ei perjantaina kommentoinut sopeutumiseläkeasiaa toimittajille.

STT

