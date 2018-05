Kaisa Mäkäräiseltä vinkki uran jatkosta – ”Nähdään ensi kaudella”

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen on antanut sosiaalisessa mediassa vinkin siitä, että ura jatkuu ensi kaudella. Mäkäräinen julkaisi Instagramissa videon, jossa hän kirjoittaa rantahiekkaan tekstin ”C U next season”. Teksti kääntyy suomeksi muotoon ”nähdään ensi kaudella”.

Päättyneellä kaudella naisten maailmancupin kokonaiskisan voittaneen Mäkäräisen ilmoitusta uran jatkosta on odotettu pitkään. Videoviestiä virallisempaa vahvistusta mahdollisesta jatkosta ei Mäkäräiseltä ole toistaiseksi saatu.

https://www.instagram.com/p/Biv6DL0HRRi/?hl=fi&taken-by=kaisamakarainen

STT