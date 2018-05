Yläkoululaisten Metsävisan finaalit mitellään 24.–25.5. Kirkkonummella.

Salon seudulta on mukana kaksi kilpailijaa: Essi Hölsö Paimion Vistan koulusta ja Emmi Teräväinen Someron Kiiruun koulusta.

Kumpainenkin on jo käynyt läpi kovan seulan. Finalisteja on kaikkiaan 50, ja heidät on karsittu mukaan yli 25 000 oppilaan joukosta.

Metsävisa on yläkoululaisten metsätietokilpailu, jonka koulutason kilpa käytiin helmikuussa.