Kaksi poliisia ja ohikulkija ammuttiin Belgian Liegessä – syyttäjänviraston mukaan viitteitä terrorismista

Belgiassa kaksi poliisia on ammuttu maan itäosassa sijaitsevassa Liegen kaupungissa, kertovat useat tiedotusvälineet. Alustavien tietojen mukaan kyseessä olisi ollut panttivankitilanne, jota poliisit olivat menneet selvittämään.

Myös yhden ohikulkijan kerrotaan kuolleen laukaustenvaihdossa. Hyökkääjä on Belgian viranomaisten mukaan niin ikään ammuttu.

Veriteot tapahtuivat aamupäivällä, eikä niiden yksityiskohdista ole toistaiseksi täyttä varmuutta. Viranomaiset järjestävät tiedotustilaisuuden iltapäivällä Suomen aikaa.

Syyttäjänviraston tiedottaja kertoi AFP:lle, että tapauksessa on viitteitä terrorismista. Erillisen terrorismirikosten syyttäjä on ottanut tapauksen selvitettäväkseen.

Toissa vuonna 32 ihmistä sai surmansa Isis-äärijärjestön terrori-iskuissa Belgiassa. Belgia on ollut viime vuodet varpaillaan terrorismin takia ja vahvasti aseistautuneet sotilaat partioivat yhä Brysselin kaduilla.

Belgia laski terrorismin uhka-arviota alkuvuonna toiselle tasolle neliportaisella asteikolla, jolla viestittiin, että iskut ovat viranomaisten mukaan epätodennäköisiä. Samalla kadulla partioivien sotilaiden määrää vähennettiin.

STT

