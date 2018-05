Kallis mutta välttämätön

Tunnin juna on yksi Salon kaupungin strategiaan kirjatuista kärkihankkeista. Sen linjauksesta ja tarpeellisuudesta keskusteltiin kaupunginvaltuuston viime kokouksessa.

Valtuusto ei puheista huolimatta puuttunut itse asiaan, ja tunnin juna pysyi kärkihankkeena vahvistetun linjauksen mukaisesti. Kun hanke on näin virallisesti todettu tärkeäksi, sen toteutumiseksi pitää tehdä kaikki voitava.

Espoosta Lohjan kautta Saloon kulkeva oikorata on iso investointi. Sen rakentaminen maksaa Liikenneviraston mukaan 1,4–1,5 miljardia euroa.

Uusi junayhteys siirtäisi Salon keskustaa ajallisesti lähemmäksi Helsinkiä. Se ohjaisi osan pääkaupunkiseudun kasvupaineesta rataa pitkin länteen ja tekisi Salosta nykyistä houkuttelevamman asuinpaikan. Laajemmassa kuviossa se vahvistaisi Etelä-Suomen yhteistä työssäkäyntialuetta.

Vaikka työpaikat kasaantuvat Helsingin seudulle, tekijöiden ei tarvitse aina muuttaa niiden perässä, jos liikenneyhteydet ovat hyvät. Säännöllisesti pitkää matkaa kulkeville kymmenen tai viidentoista minuutin säästö päivässä on merkittävä asia.

Espoon, Turun, Salon, Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummen kaupunginjohtajat sekä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntajohtajat julkaisivat maaliskuun lopussa yhteisen kannanoton Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden puolesta.

Varsinais-Suomen kannalta välttämättömällä hankkeella on kalliita kilpailijoita, ainakin raideyhteys Helsinki–Vantaan lentoasemalta pääradalle ja Helsinki–Tallinna-tunneli.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on koonnut ympärilleen kaupunkifoorumin, jossa Salokin on mukana. Asialistalla on kaupunkien kehittäminen. Vapaavuoren soisi käyttävän arvovaltaansa myös tunnin junan vauhdittamiseen, vaikka sitä ei rakennetakaan Helsingissä.

Hallitus on myöntänyt 40 miljoonaa euroa tunnin junan suunnitteluun. Sen toteutus pitää saada ensi keväänä koottavan uuden hallituksen ohjelmaan niin, että yhteys on kokonaisuudessaan käytössä 2020-luvulla.

Tällä aikataululla sen vihkiäisiä suunniteltaisiin kymmenen vuoden kuluttua. Se on lyhyt aika, kun muistetaan, että Turun ja Helsingin välinen moottoritie valmistui yhdeksän vuotta sitten.