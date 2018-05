Kansainvälinen atomienergiajärjestö sanoi Iranin noudattavan ydinsopimusta – Iran haukkui Israelin Netanjahua kunniattomaksi valehtelijaksi

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan sen tietoon ei ole tullut uskottavia merkkejä siitä, että Iran olisi jatkanut ydinaseen kehittelyä vuoden 2009 jälkeen. Järjestön mukaa se analysoi kaiken haltuunsa saaman materiaalin, muttei tee sitä julkisesti.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi eilen, että Israelilla on hallussaan kymmeniätuhansia asiakirjoja, jotka paljastavat ydinaseohjelman. Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon mukaan Israelin julkistamat tiedot Iranin ydinaseohjelmasta ovat aitoja, ja iso osa tiedoista oli uusia amerikkalaisille asiantuntijoille.

Iranin hallinto haukkui tänään Netanjahua ”kunniattomaksi valehtelijaksi”

– Hänellä ei ole muuta tarjottavaa kuin valheita ja petoksia. Netanjahu ja hänen pahamaineinen, lapsia tappava sionistihallituksensa lienevät päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että maailman ihmiset ovat saaneet tarpeeksi tietoa ja valistusta, tykitti ulkoministeriön edustaja Bahram Ghasemi.

EU:n ulkoministerin Federica Mogherinin mukaan Iran on täyttänyt velvoitteensa. Mogherinin mukaan Israelin on vietävä uudet todisteensa tutkittaviksi IAEA:lle, joka puolueettomana kansainvälisenä järjestönä voi tehdä niistä päätöksensä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee parhaillaan, onko Yhdysvallat edelleen mukana vuonna 2015 solmitussa Iranin ydinsopimuksessa vai ei. Hänen on tehtävä päätös 12. toukokuuta mennessä. Ydinsopimuksen ovat allekirjoittaneet Iranin lisäksi Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Venäjä, Kiina, Saksa ja EU. Sopimuksessa Iran suostui muun muassa vähentämään uraanin rikastamisessa käytettävien sentrifugien määrää.

Eilen Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Venäjän presidentti Vladimir Putin puolustivat Iranin ydinsopimusta. Presidentit puhuivat asiasta puhelimessa.

Kremlin mukaan Putin ja Macron kehottivat ”noudattamaan tinkimättömästi” vuonna 2015 solmittua sopimusta. Macronin toimisto sanoi, että molemmat olivat yhtä mieltä siitä, että ”sopimuksen tuomat hyödyt täytyy säilyttää”. Macron oli kuitenkin esittänyt myös kansainvälisiä neuvotteluja mahdollisesta laajemmasta sopimuksesta.

Britannia: Israelin väitteet korostavat Iranin ydinsopimuksen tärkeyttä

Israelin väitteet Iranin ydinaseohjelmasta korostavat Iranin ydinsopimuksen tärkeyttä, sanoo Britannian ulkoministeri Boris Johnson.

Johnsonin mukaanNetanjahun esitelmä Iranin entisestä ydinaseteknologiaa koskevasta tutkimuksesta alleviivaa sitä, kuinka tärkeää on jatkaa Iranin ydinsopimusta, joka rajoittaa Teheranin toimintaa.

Johnson vakuutti, että ydinsopimus ei perustu luottamukseen Iranin aikeita kohtaan vaan pikemminkin tiukkaan todentamiseen.

STT

Kuvat: