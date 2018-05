Kansallismuseon tontille havitteilla lisärakennus, joka ”toisi ketteryyttä”

Kansallismuseo on käynnistänyt historiansa suurimman uudistumishankkeen. Museo aikoo rakennuttaa tontilleen lisärakennuksen, joka mahdollistaa aiempaa laajempien ja monimuotoisempien sisältöjen ja palvelujen tarjoamisen.

Laajennushanke on saanut työnimekseen ”Uusi kansallinen”.

– Tähtäämme eräänlaiseen ketteryyteen. Uudistus ei koske pelkästään tiloja vaan museon koko toimintaa, sanoo Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila.

Anttila muistuttaa, että Kansallismuseo on tärkeä sekä alueellisena, kansallisena että myös kansainvälisenä vetovoimatekijänä.

– Museotilojemme käytön kasvupotentiaali pääkaupunkiseudulla on tosi iso. Tässä on taustalla osaltaan taloudellinen logiikka: tilojen pitää olla käytössä koko ajan.

Suunnittelukilpailu arkkitehdeille

Seuraavaksi Kansallismuseo haluaa käynnistää suunnittelukilpailun arkkitehdeille. Lisärakennuksen hankesuunnittelua varten on juuri valmistunut selvitys.

Uudisrakennus on tarkoitus rakennuttaa pääosin maan alle museon kookkaalle tontille. Lisätilojen pinta-alaksi on hahmoteltu noin 3 700 neliömetriä. Tästä maanalainen näyttelyhalli veisi noin tuhat neliötä.

Uusi rakennus voisi olla valmis käyttöön vuonna 2025.

STT

Kuvat: