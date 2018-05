Kansallismuseon tontille havitteilla lisärakennus

Kansallismuseo on käynnistänyt historiansa suurimman uudistumishankkeen. Museo aikoo rakennuttaa tontilleen lisärakennuksen, joka mahdollistaa aiempaa laajempien ja monimuotoisempien sisältöjen ja palvelujen tarjoamisen.

Laajennushanke on saanut työnimekseen ”Uusi kansallinen”.

Hankesuunnittelua varten tehty palvelumuotoilullinen selvitys on valmistunut. Seuraavaksi Kansallismuseo haluaa käynnistää arkkitehdeille suunnatun kutsukilpailun.

Uudisrakennus on tarkoitus rakennuttaa pääosin maan alle museon kookkaalle tontille. Lisärakennus voisi olla valmis vuonna 2025.

Vanhan Kansallismuseon rinnalle on määrä tuoda muuntautuvia tilaratkaisuja tarjoava rakennus, joka voisi tarjota paitsi näyttelytilaa, myös puitteet kongresseille, messuille tai konserteille.

Uudisrakennuksen pinta-alaksi on hahmoteltu noin 3 700 neliömetriä.

Kansallismuseon nykyinen rakennus on valmistunut vuonna 1916. Rakennus on koettu tehtäväänsä pieneksi jo pitkään.

