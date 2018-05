Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan ja korvataan sopeutumisrahalla – perussuomalaiset kritisoi uutta sopimusta

Kritiikkiä saanut kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan. Järjestelmä korvataan sopeutumisrahalla, joka on jo käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla. Eduskuntaryhmien edustajat ja puhemies Paula Risikko (kok.) kertoivat asiasta tänään eduskunnassa.

– Tämä järjestelmä on sotinut kansalaisten oikeustajua vastaan ja nyt siitä on tehty yhdessä päätös, että se lopetetaan, Risikko sanoi.

Ratkaisua asiaan on pohdittu viime syksystä lähtien. Risikon mukaan lakimuutos pyritään saamaan voimaan ensi vuonna.

Nyt sopeutumiseläkkeellä olevat entiset kansanedustajat saisivat sopeutumisrahaa kolme vuotta lain voimaantulon jälkeen. Risikon mukaan siirtymäkausi tehtiin perustuslakiasiantuntijoiden lausuntojen perusteella.

Ensimmäisen ja toisen kauden kansanedustajien sopeutumisrahaa on tarkoitus korottaa lähemmäs ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa.

– Jos jäät työttömäksi ensimmäisen tai toisen kauden kansanedustajana, sopeutumisraha on pienempi kuin ansiosidonnainen työttömyysturva, Risikko perusteli.

Perussuomalaiset vastusti kyseistä linjausta ja irtisanoutui lopulta ainoana eduskuntaryhmänä koko sopimuksesta.

– Emme voineet hyväksyä tätä kokonaisuutta. Me lähdettiin korjaamaan ongelmia ja tässä samalla tulee kuitenkin korotuksia kansanedustajien sopeutumisrahaan, sanoi puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.

Perussuomalaisten mukaan korotus olisi 200-300 euroa kuussa. Oikeus sopeutumisrahaan syntyy, kun on ollut kansanedustajana vuoden.

Sopeutumisrahaa maksettaessa otetaan huomioon ansio- ja yrittäjätulojen lisäksi myös pääomatulot.

Sopeutumiseläkettä voinut saada pitkäänkin

Voimassa olevien linjausten mukaan ennen vuotta 2011 kansanedustajana ollut henkilö on voinut saada sopeutumiseläkettä, jos jää työttömäksi. Ehtona on, että on toiminut kansanedustajana vähintään seitsemän vuotta.

Entinen edustaja on voinut nauttia eläkettä siihen asti, kunnes siirtyy vanhuuseläkkeelle. Nykyjärjestelmässä on siis ollut mahdollista, että pisimmillään etuus voi kestää kymmeniä vuosia, jos on valittu nuorena kansanedustajaksi ja jäänyt eduskunnasta pois nuorena.

Jos sopeutumiseläkkeen saaja saa kokoaikatyötä, keskeytetään eläkkeen maksu.

Vuonna 2011 sopeutumiseläke korvattiin sopeutumisrahalla, jota voi nauttia korkeintaan kolme vuotta. Maksimirahan on voinut nykyjärjestelmässä saada, jos on toiminut kansanedustajana vähintään 15 vuotta. Jos kansanedustaja on sopeutumisrahan päättyessä ehtinyt täyttää 59 vuotta, voidaan rahaa maksaa 65-vuotiaaksi.

Sopeutumiseläkettä maksettiin viime kuussa yhteensä 30 entiselle kansanedustajalle tai europarlamentaarikolle, kerrotaan työeläkevakuuttaja Kevasta. Kevan mukaan sopeutumisrahan saajia ei ollut huhtikuussa yhtäkään.

