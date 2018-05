Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan ja korvataan sopeutumisrahalla

Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan. Se korvataan sopeutumisrahalla, joka on jo käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla edustajilla. Eduskuntaryhmät ovat sopineet asiasta.

Nyt sopeutumiseläkkeellä olevilla entisillä kansanedustajilla on esityksen mukaan oikeus saada sopeutumisrahaa kolme vuotta lain voimaantulosta.

Ykkös- ja kakkoskauden kansanedustajien sopeutumisrahaa korotetaan lähemmäs ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa. Oikeus sopeutumisrahaan syntyy, kun on ollut kansanedustajana vuoden.

STT

