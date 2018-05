Kansantalouden tuotanto jatkoi nousua maaliskuussa, ekonomisti arvioi kasvun jatkuneen odotuksia vauhdikkaammin

Kansantalouden tuotanto kasvoi maaliskuussa 3,1 prosenttia vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Helmikuuhun verrattuna kausivaihtelusta puhdistettu tuotanto nousi 0,3 prosenttia.

Tilastokeskus arvioi lisäksi bruttokansantuotteen kehitystä kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Se ennakoi, että bruttokansantuote on kasvanut edellisestä neljänneksestä 1,1 prosenttia ja vuoden takaisesta 2,8 prosenttia.

Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist arvioi kasvun jatkuneen korkealle viritettyjen odotusten mukaisena ja jopa vauhdikkaammin.

– Vientiteollisuuden suhdanne on säilynyt hyvänä, ja samalla ulkomaankaupan rinnalle on astunut yhä enemmän kotimainen kysyntä tukemaan kasvua, hän sanoo tiedotteessa.

Appelqvist kuitenkin muistuttaa, että ennakolliset tiedot voivat muuttua vielä paljon.

– Parin edellisen neljänneksen kohdalla kasvuvauhti on myöhemmin tarkentunut aika selvästi alaspäin ennakkotiedoista, joten tilaa on myös pettymyksille.

Ensimmäiset viralliset tiedot bruttokansantuotteen kehityksestä julkistetaan toukokuun lopussa.

STT

Kuvat: