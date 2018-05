Kapteeni Granlund palaa sentteriksi Rantasen ja Kapasen keskelle

Mikael Granlund on maajoukkueessa pelannut pääasiassa laitahyökkääjänä, mutta Tanskan MM-kisoissa hän palaa sentteriksi. Suomen harjoituksissa tänään Herningissä Granlundin ketjun laitahyökkääjinä luistelivat Mikko Rantanen ja Kasperi Kapanen.

– Oikein hyvät huippujätkät siinä vierellä, niin toivottavasti tulee kivaa, Granlund sanoi ketjustaan.

Suomen toisen kärkiketjun keskellä on Sebastian Aho. Laitahyökkääjät ovat Teuvo Teräväinen ja Veli-Matti Savinainen.

Granlund on myös ensimmäistä kertaa MM-kisoissa Suomen kapteeni.

– Hienolta tuntuu. Olen päässyt näkemään hienoja pelaajia tässä roolissa, mutta en tiedä, vaikuttaako se omaan tekemiseen sen enempää. Koetan näyttää esimerkkiä jäällä, ei siinä sen ihmeempää, Granlund sanoi.

Suomen ensimmäisessä ylivoimaviisikossa pelaavat Granlundin lisäksi Teräväinen, Aho, Rantanen ja puolustaja Ville Pokka. Toisen ylivoimaviisikon muodostavat Savinainen, Kapanen, Antti Suomela sekä puolustajat Julius Honka ja Markus Nutivaara.

– Ylivoima on suuressa osassa. Sitä koetetaan parantaa peli peliltä. Peli aina kertoo enemmän, treeneissä voi hinkata ja puhua, mutta kun pelit alkavat, sitten tietää, missä mennään, Granlund sanoi.

Suomen päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi, että Suomi lähtee MM-kisojen avausotteluunsa Etelä-Koreaa vastaan todennäköisesti seitsemällä puolustajalla. Miro Heiskanen on sairastellut, mutta pelaa Marjamäen mukaan ”todennäköisesti”.

STT

Kuvat: