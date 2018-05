Käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa Tullin pääjohtajan virkarikossyytteestä

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen virkarikosjutussa. Syyttäjä vaatii hänelle 20 päiväsakon rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta tai toissasijaisesti tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuottamuksellisuus tarkoittaa, että lakia on rikottu huolimattomuudesta.

Syyte juontaa marraskuussa 2015 pidettyyn Tullin johtoryhmän kokoukseen. Hartikainen ei poistunut kokouksesta, jossa käsiteltiin epäsuorasti hänen puolisonsa virkasuhdetta. Kokouksessa nousi esiin määrärahojen kohdentaminen tehostettuun viinarallivalvontaan ja siihen liittyvien määräaikaisten tehtävien täyttäminen vuodelle 2016. Hartikaisen vaimo oli vuonna 2015 tällaisessa virkasuhteessa Helsingin tullissa.

Hallintolain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Hartikainen jääväsi itsensä kokouksessa, mutta ei poistunut asiankäsittelyn ajaksi.

– Tullin pääjohtajana hänen läsnäolonsa on jo hänen asemansa vuoksi voinut tosiasiassa vaikuttaa siihen, etteivät läsnäolijat voi esittää kantojaan vapaasti, perusteli syyttäjä Anja-Riitta Rinkinen oikeudessa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on aiemmin katsonut, että Hartikainen menetteli hallintolain vastaisesti.

Hartikainen kiistää molemmat syytteet.

STT