Karjalainen: Plagiointia opinnäytetyössä tutkitaan korkeakouluissa harvoin

Epäilyjä plagioinnista opinnäytetyössä tulee esiin vähän, ilmenee Karjalaisen korkeakouluille tekemästä kyselystä. Korkeakouluille lähetetyssä kyselyssä selvitettiin plagioinnin ennaltaehkäisyä, valvontaa ja epäilyiden sekä seuraamusten määrää viime vuonna. Sähköpostilla lähetettyyn kyselyyn vastasi Suomen 40 korkeakoulusta 36.

Vastanneista korkeakouluista 13 kertoi, ettei opinnäytetöihin liittyviä plagiointiepäilyjä tullut viime vuonna esiin lainkaan. Tarkan luvun tai summittaisen arvion kyselyssä antoi 17 korkeakoulua, ja niissä tuli viime vuoden aikana esiin yhteensä 60-80 plagiointiepäilyä graduissa tai ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä. Loput vastanneista korkeakouluista eivät pystyneet toimittamaan arviota tapausten määrästä, koska tilastointia ei ole tai se on hajallaan eri yksiköissä, lehti kirjoittaa.

Kyselyn mukaan seuraamuksia plagioinnista opinnäytetöissä oli viime vuonna 50-60 tapauksessa. Yleisimpiä seuraamuksia olivat varoitus, puhuttelu, arvosanojen alentaminen sekä opintosuoritusten hylkääminen tai uudelleen teettäminen.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Tenkin pääsihteeri Sanna Kaisa Spoofin mukaanTenkille ilmoitetaan vuosittain 2-3 tapausta, joissa plagiointi on tullut esiin vasta opinnäytteen, toisinaan tutkinnonkin hyväksymisen jälkeen. Jos plagiointiepäily herää ennen opinnäytetyön hyväksymistä, asia jää selvitettäväksi koulun sisällä.

Spoof sanoo lehdelle, että opiskeluvilppiä pitäisi ryhtyä tilastoimaan. Lisäksi plagiointitutkija Erja Moore arvioi, että plagiointi opinnäytetöissä on paljon yleisempää kuin korkeakoulujen tilastot antavat ymmärtää, lehti kirjoittaa.

