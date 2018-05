Karl Marxin syntymästä kulunut tänään 200 vuotta – päivää juhlitaan ristiriitaisissa tunnelmissa

Länsi-Saksassa sijaitseva Trierin kaupunki valmistautuu juhlimaan tänään poikaansa, yhteiskuntafilosofi Karl Marxia. Sosialismin ja kommunismin tunnetuimman oppi-isän syntymästä tulee kuluneeksi 200 vuotta.

Juhlinnan yhteydessä Trierissä on määrä paljastaa Kiinan lahjoittama 5,5-metrinen Marxin patsas. Niin patsas kuin ylipäätään syntymäpäivän juhlinta herättävät kaupungissa ristiriitaisia tunteita.

Kommunismin uhreja edustava järjestö aikoo pitää patsaan luona mielenosoituksen. Järjestö syyttää Marxia stalinististen järjestelmien innoittamisesta.

– Haluamme protestoida äänekkäästi Marxin patsaan paljastamista ja korottaa äänemme marxismin palvontaa vastaan, sanoo järjestön puheenjohtaja Dieter Dombrowski.

Myös äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue aikoo järjestää hiljaisen marssin, jossa Marxia vaaditaan laskettavaksi alas korokkeelta. Marssi on poikimassa vastamielenosoituksen, jossa protestoidaan puolueen maahanmuuttopolitiikkaa.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier osallistui torstaina keskusteluun, jota Marx on kirvoittanut. Steinmeier huomautti, ettei saksalaisten pitäisi poistaa Marxia historiastaan.

– Meidän ei pidä pelätä Marxia, mutta ei myöskään rakentaa hänelle kultapatsaita. Lyhyesti sanottuna, hänen pitäisi pysyä kiistanalaisena.

”Kiina pysyy marxismissa”

Marxin kannattajat käyttivät hänen teorioitaan yrittäessään luoda kommunistista järjestelmää, jossa kaikki omistetaan yhdessä ja yhteiskuntaluokat lopulta katoavat. Johtajat vannoivat Marxin nimeen muun muassa Neuvostoliitossa, ja hän on edelleen suuressa kunniassa Kiinassa.

Kiinan presidentti Xi Jinping vakuutti perjantaina, että Kiina pitäytyy marxismissa ja pitää jatkossakin korkealla sen lippua. Xi kehotti myös Kiinan kommunistipuolueen jäseniä lukemaan marxismin klassikoita.

Kiinassa valtionyritykset jylläävät edelleen talouden keskeisillä aloilla. Toisaalta maassa on yli 370 miljardööriä, ja elintasokuilu kaupunkieliitin ja köyhän maaseutuväestön välillä on syventynyt viime vuosina entisestään.

STT

