Karlsson käytti tilaisuutensa ja nousi Las Vegasin sankariksi

Ruotsalaishyökkääjä William Karlsson nosti Las Vegasin 2-1-johtoon NHL-jääkiekon pudotuspeleissä. Karlsson teki tarkalla rannelaukauksella joukkueensa 4-3-voittomaalin jatkoerässä ajassa 68.17 ja hiljensi San Josen kotiyleisön.

Kauden tulokasjoukkue ei häkeltynyt 3-1-johtoaseman menetyksestä ja San Josen viime hetken tasoituksesta.

– Osoitimme vahvaa pelimoraalia. Emme murtuneet, kun vastustaja tasoitti, vaan jatkoimme omaa peliämme, Karlsson sanoi Las Vegas Knightsin Twitterissä julkaistussa haastattelussa.

– Minulla oli pari sekuntia aikaa miettiä ja laukoa. Se oli hyvä veto, Karlsson kuvasi voittomaaliaan.

Jatkoerässä oli jo ennen Karlssonin osumaa pari vahvaa maalipaikkaa. Las Vegasin Reilly Smith laukoi kiekon San Josen maalin yläputkeen, ja kaukalon toisessa päädyssä Marc-Andre Fleury venytti kuin ihmeen kaupalla hanskansa San Josen Logan Couturen vedon eteen.

– Se oli aika kova torjunta, Karlsson tuumasi.

Las Vegasin Erik Haula jäi ilman tehopisteitä, ja San Josen Joonas Donskoi oli loukkaantumisen takia sivussa ottelusta. Länsilohkon joukkueet kohtaavat seuraavan kerran varhain torstaina Suomen aikaa.

Tampa Bayllä vahva kakkosketju

Itälohkossa Tampa Bay tasoitti voitot 1-1:een Bostonia vastaan kotiottelunsa 4-2-paremmuudella. Floridalaisten ykkösnimi oli Brayden Point yhdellä maalilla ja kolmella maalisyötöllä.

Kanadalaisesta Pointista tuli 22-vuotiaana nuorin kolmesta Tampa Bayn pelaajasta, joka on saalistanut neljä tehopistettä NHL:n pudotuspelien yksittäisessä ottelussa.

Tampan tehokkaassa kakkosketjussa pelasivat Pointin ohella Ondrej Palat (1+1) ja Tyler Johnson (1+0).

– He kasvoivat ottelun arvoisiksi, Tampa Bayn päävalmentaja Jon Cooper kehui NHL:n nettisivuilla.

Otteluparin seuraavat kaksi ottelua pelataan Bostonissa.

– Tampa Bay on hyvä joukkue, mutta niin olemme mekin, Bostonin puolustaja Charlie McAvoy kommentoi.

Bostonin maalivahti Tuukka Rask torjui 27/30 laukausta.

https://twitter.com/GoldenKnights/status/991197138863276033

https://www.nhl.com/news/boston-bruins-tampa-bay-lightning-game-2-recap/c-298359590

STT

Kuvat: