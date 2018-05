Kasvihuonevihannes voi menettää luomumerkin

EU-luomumerkkiä ei enää näillä näkymin myönnetä kasvihuonevihannekselle, jos sen juuret eivät ole olleet maassa. Suomessa EU-sääntöjen muutos tarkoittaa sitä, että kasvualustoilla viljeltävät luomutuotteet menettävät Eurolehti-tunnuksen kymmenen vuoden siirtymäajan jälkeen.

Myöskään kotimaisia luomusta kertovia merkkejä, kuten Luomuliiton myöntämää leppäkerttumerkkiä, ei voida käyttää kasvatusalustoilla viljellyn luomun merkitsemiseen. EU:n säännöt kun ovat niin sanottu minimistandardi, jonka kaikkien luomutuotteiden täytyy täyttää.

Luomuala pyrkii löytämään ratkaisun, joka sallisi luomun viljelemisen kasvihuoneissa jatkossakin. Pohdinnassa on esimerkiksi se, riittäisikö sorakerros maapohjassa EU:lle. Se voisi eristää riittävästi lämpöä.

Lisäksi muun muassa europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.) on ottanut esille vaihtoehdon, että kasvatusalustoilla luonnonmukaisesti viljellyille tuotteille kehitettäisiin oma laatumerkki.

Eviran luonnonmukaisen tuotannon jaostopäällikkö Beata Meinander katsoo, että idea voisi olla toimiva.

– Uuden merkin ympärille pitäisi vain saada rakennettua niin hyvä kampanja, että kuluttaja ymmärtäisi, mitä ostaa, Meinander sanoo.

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen ei kuitenkaan näe uuden merkin luomista ratkaisuna.

– Vaikka mainostoimisto onnistuisikin luomaan ja lanseeraamaan uuden merkin, siihen, että se tunnetaan, menee aikaa ja rahaa. Puhtaasti kotimaista -merkkiin on investoitu sekä valtion että viljelijöiden rahaa yli 30 miljoonaa euroa 30 vuoden aikana, hän sanoo.

Kasvihuoneluomua voisikin hänen mielestään jatkossa myydä sirkkalehtimerkin eli puhtaasti kotimaista -merkin alla.

– Suomalaisessa luomussa alkuperä eli suomalaisuus on tärkeintä. 98 prosenttia suomalaisista tunnistaa puhtaasti kotimaista -merkin ja liittää siihen puhtauden ja turvallisuuden arvoina. Olisi outoa lähteä rakentelemaan jotain muuta, kuulostaa keinotekoiselta.

