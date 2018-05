Kataloniaan uusi aluejohtaja – Quim Torran valinta lähes varma

Katalonian alueparlamentin odotetaan tänään valitsevan itsenäisyysmielisen Quim Torran, 55, Katalonian aluejohtajaksi. Torran valinta on lähes varmaa, sillä äärivasemmistolainen itsenäisyyttä kannattava CUP-puolue on kertonut, että se pidättäytyy äänestyksestä, jolloin Torra saa enemmistön.

Separatistijohtajat julistivat Katalonian itsenäiseksi lokakuussa kansanäänestyksen jälkeen. Espanjan keskushallinto mitätöi julistuksen ja otti Katalonian suoraan hallintaansa. Kymmenkunta itsenäisyysjulistukseen osallistunutta aluehallinnon johtajaa on edelleen vangittuna.

Alueella järjestetään uudet vaalit, ellei uutta johtajaa saada valittua 22. toukokuuta mennessä.

STT

